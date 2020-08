HSV: Löst Sobiech die Abwehr-Probleme?

Auf der Suche nach einem neuen Abwehrmann ist der Hamburger SV offenbar bei einem alten Bekannten fündig geworden. Dem ‚kicker‘ zufolge wird das Thema Lasse Sobiech „intern diskutiert“. Der 29-Jährige könnte derjenige sein, der die junge Hamburger Innenverteidigung um die nötigen Erfahrung ergänzt. „Wir brauchen eine Säule auf dieser Position“, bestätigte Sportchef Jonas Boldt dem Fachblatt.

Derzeit steht Sobiech noch bis 2022 beim 1. FC Köln unter Vertrag, die Geißböcke dürften dem gebürtigen Kölner aber keine Steine in den Weg legen. Bereits in der Rückrunde war er an den belgischen Erstligisten Royal Mouscron ausgeliehen (sechs Einsätze). Vor sieben Jahren war Sobiech schon einmal im HSV-Trikot aufgelaufen, ehe er zunächst Leihweise (2014) und schließlich fest (2015) zum Stadtrivalen FC St. Pauli wechselte.