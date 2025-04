Werder freut sich über Ducksch-Verlängerung

Werder Bremen wird zeitnah die Vertragsverlängerung von Marvin Ducksch bekanntgeben. Dies bestätigt Werders Leiter Profifußball, Peter Niemeyer, gegenüber der ‚DeichStube‘: „Sein Vertrag wird sich zeitnah verlängern, und darüber freuen wir uns.“ Im aktuellen Arbeitspapier des 31-Jährigen ist eine Klausel verankert, wonach sich Duckschs Vertrag in Bremen automatisch bis 2026 verlängert, sollte er in der aktuellen Saison in 25 Ligaspielen mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommen.

Aktuell steht Ducksch bei 23 Partien und könnte die genannte Marke bereits am 13. April beim Auswärtsspiel in Stuttgart erreichen. Der Rechtsfuß war 2021 für vier Millionen Euro von Hannover 96 an die Weser gewechselt und etablierte sich dort schnell als Stammspieler. In der laufenden Spielzeit kommt Ducksch wettbewerbsübergreifend auf bislang 29 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und neun weitere vorbereitete.