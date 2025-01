Dritter Neuzugang: St. Pauli holt Ceesay

Der FC St. Pauli hat nach Defensivspieler James Sands (24) und Linksaußen Noah Weißhaupt (23) den dritten Neuzugang in diesem Winter offiziell gemacht. Vom estnischen Erstligisten Paide wechselt Abdoulie Ceesay (20) nach Hamburg. Der dreifache Nationalspieler Gambias (ein Tor) soll ab der Rückrunde die Pauli-Offensive verstärken. Die Kiezkicker benötigen dringend einen Knipser, mit zwölf Toren nach 15 Spielen stellen sie die schwächste Offensive der Liga.

Sportchef Andreas Bornemann erklärt: „Abdoulie verfügt über ein sehr spannendes Gesamtpaket aus technischen sowie physischen Anlagen. Er ist noch jung und hat sich bei seinen bisherigen Stationen stets schnell an das jeweilige Niveau angepasst. Deswegen sind wir überzeugt, dass er auch bei uns schnell die Schritte geht, um sich für Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen.“ Cheftrainer Alexander Blessin freut sich, „dass wir mit Abdoulie einen Angreifer verpflichten konnten, der in allen Bereichen, die für uns wichtig sind, über Qualitäten verfügt. Er ist physisch stark, nimmt aktiv am Kombinationsspiel teil, bietet aber auch immer wieder tiefe Laufwege an. Dazu kann er mit beiden Füßen sowie dem Kopf abschließen.“