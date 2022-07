Celtic verpflichtet Jota

Celtic Glasgow verpflichtet Jota von Benfica Lissabon. Der portugiesische Flügelstürmer unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim schottischen Topklub. In der vergangenen Spielzeit lief der 23-Jährige schon auf Leihbasis für Celtic auf.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 to announce the permanent signing of Jota from Benfica.



Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀