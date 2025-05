Bayer: Erstes Flekken-Angebot abgelehnt

Der Transfer von Mark Flekken zu Bayer Leverkusen hängt noch an der Ablösesumme. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der FC Brentford ein erstes Angebot in Höhe von neun Millionen Euro abgelehnt hat. Die Verhandlungen laufen weiter, die Bees erhoffen sich einen Erlös im Bereich von 13 Millionen.

Zudem will der englische Erstligist zuvor selbst einen Ersatz für den Niederländer verpflichten, Caoimhin Kelleher (26) steht dabei ganz oben auf der Liste. Flekken, der in zwei Wochen seinen 32. Geburtstag feiert, zählt aufgrund seiner bei Alemannia Aachen genossenen Ausbildung als Local Player, was für Leverkusen nach dem Abgang von Jonathan Tah (29) und dem voraussichtlichen Wechsel von Florian Wirtz (22) für die Champions League von besonderer Bedeutung ist.