Spurs sprechen mit Postecoglou-Nachfolger

Bei Tottenham Hotspur bereitet man sich auf eine Zeit nach Trainer Ange Postecoglou vor. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, haben die Londoner Kontakt zu Thomas Frank vom FC Brentford aufgenommen und mit dem Dänen über mögliche Ziele mit den Spurs gesprochen. Tottenham hat mehrere Kandidaten im Blick, sollte sich der Klub von Postecoglou trennen, Frank steht nach Informationen von Foot Mercato aber ganz oben auf der Liste.

Zwar konnte Postecoglou mit den Spurs in dieser Saison den Titel in der Europa League gewinnen, in der Liga versagte man jedoch auf ganzer Linie. Am Ende stand ein völlig indiskutabler Platz 17. Trotz des Titelgewinns und der damit verbundenen Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison ist Postecoglous Job in großer Gefahr.