Medizincheck: Chelsea tütet Neuzugang ein

Der FC Chelsea wird in Kürze die Verpflichtung von Liam Delap bekanntgeben. Laut Fabrizio Romano hat der schnelle Stürmer am gestrigen Sonntagabend den ersten Teil seines Medizinchecks bestanden. In dieser Woche sollen die weiteren Formalitäten wie Unterschrift und offizielle Vorstellung erfolgen.

Delap kommt für kolportierte 35 Millionen Euro von Absteiger Ipswich Town. Dort steuerte der 22-jährige Rechtsfuß zwölf Treffer und zwei Vorlagen bei. Bei den Blues winkt ein langfristiger Vertrag.