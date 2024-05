Ajax präsentiert neuen Cheftrainer Farioli

Ajax Amsterdam ist auf der Suche nach einem neuen starken Mann an der Seitenlinie fündig geworden. Der Eredivisie-Klub verkündet offiziell, dass Francesco Farioli ab sofort das Zepter in die Hand nimmt. In den Niederlanden unterschreibt der 35-Jährige ein langfristiges Arbeitspapier bis 2027. Der Italiener kommt vom französischen Erstligisten OGC Nizza. Ein Jahr vor Vertragsende steht eine Ablöse in Höhe von 1,25 Millionen Euro im Raum.

Mit dem Ligue 1-Vertreter schloss Farioli die abgelaufene Saison auf dem fünften Rang ab und sicherte somit die Teilnahme an der Conference League. Bei Ajax folgt er auf den scheidenden John van’t Schip, der im Oktober interimsweise übernommen hatte. Farioli soll den Traditionsverein wieder an die Spitze der Tabelle führen.