Absage an PSG & City: Messinho will zu Barça

Immer wieder wagen brasilianische Top-Talente den Sprung nach Europa. Manchen gelingt der Durchbruch, andere können die Erwartungen nicht erfüllen. Das womöglich nächste große Juwel: Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, Künstlername „Messinho“ und mit enorm großem Potenzial ausgestattet.

Der Offensivspieler von Palmeiras ist gerade einmal 16 Jahre alt und wird schon jetzt in einem Atemzug mit niemand geringerem als Jahrhundert-Spieler Lionel Messi genannt. Dabei lässt sich konstatieren, dass die Vergleiche zumindest nicht völlig abwegig sind: Der Flügelspieler ist kaum vom Ball zu trennen, abschlussstark, hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und ist wie Messi Linksfuß.

Traumverein Barça

Kein Wunder also, dass der Youngster von zahlreichen europäischen Schwergewichten umworben wird. Paris St. Germain soll im Sommer mit einer 50 Millionen Euro schweren Offerte abgeblitzt sein. Messinho selbst hat derweil einen anderen Spitzenklub ins Auge gefasst.

Gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ verrät der U17-Nationalspieler: „Ich sehe mir fast jedes Barça-Spiel an, ich bin Fan des Vereins. Ich bewundere die Spieler, die dort spielen, und ich hoffe, dass ich auch einmal dort sein werde.“ Interesse seitens der Blaugrana soll bereits bestehen.

Vertraglich ist der bekennende Messi-Fan noch bis 2026 an Palmeiras gebunden. Obwohl sein Profi-Debüt noch auf sich warten lässt, ist die Ausstiegsklausel auf satte 60 Millionen Euro taxiert. Ob der spanische Meister so viel Geld in die Hand nimmt, zeichnet sich momentan noch nicht ab, wird doch erst im kommenden Sommer Top-Talent Vitor Roque (18) für 40 Millionen Euro aus Brasilien nach Katalonien wechseln.