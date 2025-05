Mainz: Kleine Hoffnung bei Kohr?

Beim FSV Mainz 05 macht man sich Hoffnungen, dass Dominik Kohr (31) doch keine schwere Knieverletzung davongetragen hat. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass Dome in fünf, sechs Wochen vielleicht schon wieder dabei ist“, sagte Cheftrainer Bo Henriksen auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Realistischerweise geht man allerdings davon aus, dass Kohr lange ausfallen wird. „Mein erster Eindruck von oben bei dieser Bewegung war, dass das Kreuzband gewesen sein muss. Die Ärzte haben gesagt, sie müssen das jetzt weiter untersuchen. Es wird sicher zeitnah ein MRT geben“, so Sportchef Nico Bungert. Die Untersuchung soll am heutigen Montag erfolgen, anschließend hat man in Mainz Gewissheit.