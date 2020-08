Inter verpflichtet Sánchez fest

Alexis Sánchez wird auch in Zukunft für Inter Mailand spielen. Die Nerazzurri verkünden die feste Verpflichtung des 31-Jährigen, der bereits die vergangene Saison auf Leihbasis bei den Italienern absolviert hatte. Sánchez unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Da der Chilene vor dem Transfer seinen Vertrag bei Manchester United aufgelöst hat, wird keine Ablöse fällig. An die Red Devils war der Stürmer eigentlich noch bis 2022 gebunden.

Sánchez war im Januar 2018 für rund 35 Millionen Euro ins Old Trafford gewechselt. Dort konnte er weder die hohen Erwartungen erfüllen noch sein enormes Jahresgehalt rechtfertigen. In Mailand will er nun in die Erfolgsspur zurückfinden.