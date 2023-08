Eintracht verlängert frühzeitig mit Ferri

Eintracht Frankfurt sichert die Zukunft von Nachwuchsstürmer Nacho Ferri vorzeitig ab. Wie der Bundesligist verkündet, hat der 18-Jährige seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Spaniers lief noch bis 2025 und wurde erst im vergangenen November unterschrieben. Der U19-Nationalspieler war 2021 zur SGE gewechselt.

Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Wir freuen uns, dass wir mit Nacho einen sehr talentierten, entwicklungsfähigen und lernwilligen Stürmer längerfristig an uns binden konnten. In seiner ersten Saison im Männerbereich als U19-Spieler wusste er auf Anhieb zu überzeugen und hatte mit seinen Toren und Vorlagen einen großen Anteil am Aufstieg unserer U21 in die Regionalliga. Wir sind von seinem Potential weiterhin überzeugt und wollen ihn bestmöglich dabei unterstützen, in seiner Entwicklung die nächsten Schritte zu gehen.“