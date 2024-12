Wirtz & Bayern: Kahn plaudert aus dem Nähkästchen

Oliver Kahn hat keine Zweifel daran, dass der FC Bayern wirtschaftlich in der Lage ist, eine Verpflichtung von Florian Wirtz zu stemmen. „Auf jeden Fall“, sagte der ehemalige Vorstandsboss des Rekordmeisters am Sonntagvormittag bei ‚Sport1‘, „es ist ja kein Geheimnis, dass der FC Bayern finanziell sehr, sehr vieles tun kann, wenn er will.“ Für Wirtz werden in Zukunft rund 150 Millionen Euro Ablöse gehandelt.

Während Kahns Zeit als Verantwortlicher bei den Bayern (2020 bis 2023) habe der Klub „viel Kontakt“ zu Wirtz gepflegt. Daher weiß Kahn auch, dass sich der 21-jährige Superstar von Bayer Leverkusen „seine Schritte sehr genau überlegt. Er baut das alles Stück für Stück auf.“

Entsprechend hält es der dreifache Welttorhüter für nicht unwahrscheinlich, dass Wirtz wie kolportiert seinen Vertrag in Leverkusen nochmal über 2027 hinaus verlängert. Noch ist aber nichts unterschrieben, wie Leverkusener Verantwortliche am Rande der gestrigen Wirtz-Gala gegen den SC Freiburg (5:1) betonten.