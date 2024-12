Wirtz-Gala: „Hätte mich gefreut, wenn der kicker recht gehabt hätte“

Obwohl er einen Elfmeter verschoss, kommt man bei Florian Wirtz‘ Leistung gegen den SC Freiburg zum Jahresabschluss nicht um den Begriff Galavorstellung herum. Einmal traf der DFB-Star selbst, dreimal legte er beim 5:1-Sieg für Vierfach-Torschütze Patrik Schick auf. Meister Bayer Leverkusen bleibt somit Zweiter der Liga, vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.

Wirtz war schon vor seiner Gala gegen Freiburg das Thema der Woche in Leverkusen. Der ‚kicker‘ berichtete am Montag, dass Wirtz bereits eine Vertragsverlängerung um mindestens ein Jahr unterschrieben habe. Das wäre fraglos ein riesiger Coup für Leverkusen, wollen doch Branchenriesen wie die Bayern, Manchester City oder Real Madrid den 21-Jährigen verpflichten.

Bayer 04 dementiert Wirtz-Meldung

Doch auch nach dem Spiel zum Jahresabschluss verkündete Bayer keine Wirtz-Verlängerung. Immerhin sprach aber Geschäftsführer Fernando Carro zur Personalie. Bei ‚Sky‘ sagte der Klubboss: „Schade, ich hätte mich gefreut, wenn der ‚kicker‘ recht gehabt hätte. Sie haben etwas berichtet, was nicht stimmte.“ Und auch Sportchef Simon Rolfes dementierte: „Die Meldung zu Wochenbeginn stimmte nicht.“

Voll des Lobes für Wirtz waren natürlich trotzdem beide. Rolfes schwärmte etwa: „Einfach ein herausragender Spieler. Jeder Zuschauer, der heute im Stadion war, hat es wieder genossen, Florian beim Fußball zuzuschauen.“

Wirtz-Deal? „Immer ein guter Moment“

Und die Verlängerung? „Es wäre bei Florian immer ein guter Moment dafür“, scherzte Rolfes erst und wurde dann seriöser: „Dass Florian für uns ein herausragender und wichtiger Spieler ist, das weiß er und das wissen wir alle. Je länger er bei uns spielt, desto schöner ist es, aber wir werden mal sehen.“

Carro formulierte es so: „Unser Wunsch ist, dass Florian so lange bei uns spielt, wie möglich. Auf jeden Fall bis zur WM 2026, also nächste Saison wäre auch sehr schön. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist bei einer Verlängerung natürlich größer. Daher würden wir gerne verlängern.“ Klingt zumindest nicht so, als wäre ein neuer Vertrag so gar nicht darstellbar. Klar ist aber mittlerweile: Unterschrieben ist noch nichts. Wirtz’ aktueller Kontrakt am Rhein läuft bis 2027.