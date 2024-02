Barça: Decos Plan für den Transfersommer

Der FC Barcelona möchte im kommenden Transfersommer seine Leistungsträger halten. „Wir würden es nicht mögen, wichtige Spieler abzugeben. Falls wir Verkäufe tätigen, dann nur, um den Kader auszubalancieren“, so Sportdirektor Deco im Interview mit ‚Esport3‘. Auch der Verkauf von Akteuren, um einen Superstar wie Kylian Mbappé (25) zu finanzieren, sei nicht geplant: „Ich weiß nicht, was mit Mbappé passieren wird, aber es wäre nicht gut, Ronald Araújo oder Frenkie de Jong abzugeben, um ihn zu bekommen.“

Der 46-Jährige fährt fort: „Ich will den Kader nicht schlechter machen, ich will ihn verbessern. Die beiden zu verkaufen wäre so, als würde ich der Mannschaft einen Arm und ein Bein wegnehmen.“ Gleichwohl räumt Deco ein, dass Barça die finanziellen Mittel fehlen, im nächsten Sommer eine große Summe auf dem Transfermarkt zu investieren.