Neuer Abwehrspieler: Augsburg bedient sich bei Tottenham

Der FC Augsburg rüstet in der Defensive nach. Wie der Bundesligist mitteilt, schließt sich Innenverteidiger Japhet Tanganga dem Klub an. Der 24-Jährige wechselt von Tottenham Hotspur auf Leihbasis in die Fuggerstadt. Darüber hinaus verfügt der FCA dem Vernehmen nach über eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Millionen Euro.

Zahlreiche weitere Klubs waren am Abwehrspieler dran, darunter auch Vereine aus der Bundesliga, wie FT bereits im Mai exklusiv berichtet hat. Nun erhalten die Fuggerstädter den Zuschlag.

Tanganga ist Tottenham-Eigengewächs. Der Engländer kann auf bisher 50 Profispiele für die Londoner zurückblicken. Der in der Defensive vielseitig einsetzbare Rechtsfuß zählte allerdings selten zur ersten Garnitur. In der vergangenen Saison kam er insgesamt nur zu sieben Einsätzen.