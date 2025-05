Schnäppchen: Vavro bleibt ein Wolf

Wie erwartet hat der VfL Wolfsburg die Kaufoption bei Denis Vavro gezogen. Somit bleibt der Innenverteidiger, der vom FC Kopenhagen an die Niedersachsen ausgeliehen war, bis 2027 an Bord. „Denis ist von seiner Mentalität her ein enorm wichtiger Spieler für uns. Er bringt einen großen Kampfgeist und viel Herzblut auf den Platz. Bei uns hat er sich noch einmal weiterentwickelt und in kürzester Zeit als feste Größe in unserer Defensive etabliert“, sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Vavro kommt in dieser Saison auf 31 Pflichtspiele für den Bundesligisten und etablierte sich schnell als Führungsspieler. Dem Vernehmen nach liegt die Kaufoption bei vergleichsweise günstigen zwei Millionen Euro. „Der Verein hat mir vom ersten Tag an großes Vertrauen entgegengebracht. In Wolfsburg habe ich ein Umfeld gefunden, das mir sowohl sportlich als auch persönlich enorm guttut“, so der 29-Jährige über seinen Verbleib.