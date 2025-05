Premier League-Rückkehr: Kane verrät Zukunftsplan

Harry Kane beschäftigt sich aktuell nicht mit einer neuen Herausforderung. „Ich bin sehr glücklich in München. Meine Familie hat sich hier niedergelassen, meine Kinder lieben die Schule hier. Also ja, hier bleibe ich auf absehbare Zeit“, sagt der Bayern-Star im Interview mit ‚ITV‘. Der bis 2027 vertraglich gebundene Engländer krönte sich in dieser Saison mit dem FCB zum Meister und gewann somit seinen ersten Titel auf Vereinsebene.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem kommt der 31-Jährige gegenüber der ‚BBC‘ auf eine mögliche Rückkehr in die Premier League zu sprechen. „Darüber denke ich zurzeit nicht nach“, macht Kane deutlich, „ich genieße meine Zeit hier sehr. Wir haben einen großartigen Trainer, eine großartige Mannschaft und ich möchte einfach so erfolgreich wie möglich mit Bayern sein.“