Gala plant nächsten Transfer-Coup

Galatasaray tüftelt nach dem Transfer von Victor Osimhen (26) am nächsten Blockbuster-Neuzugang. Wie ‚Tuttomercato.com‘ berichtet, haben die Türken Gianluigi Donnarumma (26) von Paris St. Germain als Wunschziel für die Torhüterposition identifiziert. An den französischen Hauptstadtklub ist der Italiener nur noch bis 2026 gebunden – bislang konnten Spieler und Verein keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Klub vom Bosporus ist auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Fernando Muslera (39) hat Galatasaray in diesem Sommer nach 14 Jahren in Richtung Argentinien verlassen. Der amtierende türkische Meister hat zuletzt einen Mega-Deal für ein Trainingsgelände abgeschlossen, der dem Klub potenzielle Einnahmen von einer halben Milliarde einbringen könnte. Die finanziellen Mittel wären in Istanbul vorhanden, doch ob ein Transfer von Donnarumma tatsächlich realistisch ist, bleibt abzuwarten. Zudem bleibt fraglich, ob Gala die Dienste des 26-Jährigen überhaupt benötigt – Ederson (31) ist ein weiterer Kandidat, mit dem die Löwen in den vergangenen Tagen in Verbindung gebracht wurden.