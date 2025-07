Köln: Kessler reagiert auf Transfergerüchte

Beim 1. FC Köln plant Thomas Kessler in der kommenden Saison mit Linksverteidiger Leart Paqarada und Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic, um die sich Wechselgerüchte ranken. Gegenüber dem ‚Geissblog‘ sagt Kessler: „Mich hat nie eine offizielle Anfrage für Leart erreicht. Daher gehe ich davon aus, dass er auch in der kommenden Spielzeit Teil unserer Mannschaft sein wird.“ Dem Vernehmen nach hat Bristol City mit Ex-FC-Coach Gerhard Struber die Fühler ausgestreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Huseinbasic bekundet Sporting Braga Berichten zufolge Interesse. „Auch hier hat mich nie eine offizielle Anfrage erreicht“, sagt Kessler weiter, „ich bin überzeugt, dass wir jeden unserer zentralen Mittelfeldspieler in der kommenden Saison benötigen werden, um unsere Ziele zu erreichen. Denis steht noch zwei Jahre unter Vertrag, und es gibt keinen Grund, über einen Verkauf nachzudenken.“ Paqarada ist dagegen nur noch bis Saisonende an Köln gebunden. Laut dem ‚Geissblog‘ will der Aufsteiger für neue Vertragsgespräche erst den Start in die Saison abwarten.