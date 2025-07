Ersatz steht schon bereit: Bayern vor Ulreich-Entscheidung

Seit Montag trägt Daniel Peretz das Trikot des Hamburger SV. Mit der Leihe des 25-Jährigen kann der FC Bayern sein Torhüterteam auf die gesunde Größe von drei reduzieren. Hinter Stammkeeper Manuel Neuer (39) und dessen Vertreter Jonas Urbig (21) ist eigentlich weiterhin Sven Ulreich als Nummer drei eingeplant.

Der 36-Jährige sollte seinen ausgelaufenen Vertrag bis 2026 verlängern. Passiert ist das bisher allerdings nicht, es tut sich aber was. Laut der ‚Bild‘ ist die Entscheidung gefallen, dass der Routinier bleiben soll. In den nächsten Tagen sind Gespräche geplant, in denen Ulreichs genaue Zukunft im Klub definiert wird.

Denn in der abgelaufenen Saison fehlte der Schlussmann immer wieder aus persönlichen Gründen. Es stellt sich also die Frage, ob der Routinier den deutschen Rekordmeister in einer anderen Funktion besser unterstützen könnte. Ein vorzeitiges Karriereende wird laut ‚Bild‘ ebenso diskutiert wie eine Weiterbeschäftigung als dritter Keeper. Hängt Ulreich die Handschuhe an den Nagel, ist Bayern vorbereitet.

Angebot eingereicht

Da man sich an der Säbener Straße neben Neuer und Youngster Urbig einen weiteren erfahreneren Keeper wünscht, hat der FCB für den Fall der Fälle vorgesorgt. Der ‚Bild‘ zufolge ist klar, dass die Bayern bei Ulreichs Rücktritt Hendrick Bonmann an Bord holen würden.

Für den 31-Jährigen von Ludogorets Rasgrad hat der Bundesligaprimus schon Anfang Juli ein Angebot eingereicht. Die persönlichen Bedingungen des gebürtigen Esseners sollten keine Hürde darstellen. In Deutschland stand Bonmann unter anderem für die Würzburger Kickers, 1860 München und Rot-Weiss Essen im Tor.