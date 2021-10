Borussia M'gladbach - FC Bayern: So könnten sie spielen

Mit 0:1 verlor Borussia Mönchengladbach am Wochenende bei Hertha BSC. Trainer Adi Hütter zeigte sich danach wenig begeistert von der Leistung seiner Mannschaft und könnte somit in der zweiten Runde des DFB-Pokals am heutigen Mittwochabend (20:45 Uhr) auf mehreren Positionen umstellen.

Auf der Spieltagspressekonferenz deutete der Österreicher gar eine Umstellung auf Viererkette an – schließlich hatten die Gladbacher am ersten Bundesliga-Spieltag den Münchnern in einem 4-2-3-1 einen Punkt abgerungen (1:1).

Personell können sich die Gladbacher über die Rückkehr von Matthias Ginter freuen, der nach überwundener Krankheit wieder einsatzbereit ist. Auch Marcus Thuram, seit dem zweiten Spieltag mit einer Knieverletzung draußen, ist „wieder ein Thema“, wie Hütter bestätigte. Vielleicht schon für die Startelf?

Davies und Goretzka wieder fit

Auf Seiten Bayern muss man nach wie vor auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten, der weiterhin von Dino Toppmöller vertreten wird. Auf den Platz zurückkehren könnten derweil Leon Goretzka (Erkältung) und Alphonso Davies (muskuläre Probleme).

Beide sind Kandidaten für einen Startelf-Einsatz. In dem Fall müssten Marcel Sabitzer, der zuletzt zweimal von Beginn an spielte, sowie Lucas Hernández passen. Nicht mit von der Partie ist Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer hat laut ‚kicker‘ eine Muskelverletzung erlitten und wird für zwei Wochen ausfallen.

Die möglichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach

FC Bayern