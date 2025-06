Thomas Müller hat Hinweise auf seine nächste Karrierestation gegeben. In einer Medienrunde in den USA sagte der 35-Jährige: „Ich mache mir ständig Gedanken über meine Zukunft.“ Müller sieht die Klub-Weltmeisterschaft als „eine Möglichkeit: Vor allem, wenn wir weit kommen, kommen wir in unterschiedlichste Regionen in den USA.“

Dort könne Müller „nochmal ein bisschen reinschnuppern“, in Land und Regionen. Seit geraumer Zeit wird der Offensivspieler des FC Bayern mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht, konkret wurde immer wieder der Los Angeles FC genannt. Nun kann er während der Klub-WM herausfinden, wo es ihm in den Vereinigten Staaten am besten gefällt.