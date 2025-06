Bayern-Abschied: Kim hat klares Wunschziel

Gekommen als eine der wichtigsten Stützen der sensationellen Meistermannschaft des SSC Neapel, konnte Min-Jae Kim seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2023 den Vorschusslorbeeren nie gerecht werden. Die Wege sollen sich daher in diesem Sommer trennen.

Mehrere europäische Topklubs sind an dem Südkoreaner interessiert, die Berater des Innenverteidigers führen derzeit viele Gespräche. In der Favoritenrolle ist jedoch nach FT-Informationen Al Nassr. Der saudische Klub hat in den vergangenen Tagen hartnäckig verhandelt und ist auf dem Weg zu einer Einigung mit dem Spielerlager. Kim wiederum ist sehr an einem Wechsel in die Wüste interessiert.

Mehrere Topklubs interessiert

Neben dem Ronaldo-Klub sind dem Vernehmen nach auch Inter Mailand, Newcastle United, Juventus Turin, der FC Chelsea und der AC Mailand an Kim dran. Zudem hat sich Luis Campos, der Chefberater von Paris St. Germain, nach FT-Informationen vor zwei Wochen ebenfalls mit dem Agenten des 28-Jährigen getroffen.

Der FCB ist dem Vernehmen nach bereit, den noch bis 2028 vertraglich gebunden Kim für eine verhältnismäßig kleine Summe ziehen zu lassen. Die Forderung soll lediglich bei 30 bis 35 Millionen Euro liegen. Vor zwei Jahren hatte der deutsche Rekordmeister noch 50 Millionen an Napoli überwiesen.