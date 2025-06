Bleibt Pfeiffer in der 2. Bundesliga?

Die Wege von Patric Pfeiffer und Torsten Lieberknecht könnten sich erneut kreuzen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 25-Jährige sich auf der Kandidatenliste beim 1. FC Kaiserslautern befindet. Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison vom FC Augsburg an den 1. FC Magdeburg verliehen und könnte auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga an den Start gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stern des Abwehrhünen (1,96 Meter) ging beim SV Darmstadt 98 – damals noch unter der Leitung von Lieberknecht – auf. Vor zwei Jahren dann wechselte Pfeiffer in die Fuggerstadt, fasste dort aber nie richtig Fuß. Nach den Leihstationen BSC Young Boys und Magdeburg könnte in der kommenden Saison der Betzenberg rufen.