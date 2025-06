Bericht: Wolfsburg findet neuen Trainer

Nach vielen Wochen der Suche hat der VfL Wolfsburg die Nachfolge von Trainer Ralph Hasenhüttl geklärt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass in Paul Simonis der neue Coach der Wölfe gefunden wurde und lediglich die Pressemitteilung des Bundesligisten noch fehlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Simonis ist seit dem vergangenen Sommer Cheftrainer der Go Ahead Eagles Deventer in den Niederlanden und führte seine Mannschaft auf einen beachtlichen siebten Rang, zudem krönte sich der Außenseiter erstmals in der Geschichte zum niederländischen Pokalsieger.

Mit dieser Empfehlung wechselt der 40-jährige Niederländer nach Niedersachsen, dem Fachmagazin zufolge fließt dafür eine „überschaubare Ablösesumme“. Die Wölfe hätten sich außerdem bereits vor der endgültigen Absage von Wunschkandidat Jacob Neestrup in Richtung von Simonis orientiert.