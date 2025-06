Bayern-Duo vor Wechsel nach Zagreb

Dass Gabriel Vidovic den FC Bayern verlassen wird, ist bereits bekannt. ‚Sky Italia‘ hatte schon am Mittwoch vom bevorstehenden Wechsel des 21-Jährigen zu Dinamo Zagreb berichtet. 1,2 Millionen Euro fließen demnach an Ablöse.

Doch der Offensivspieler, der sich bis zur Winterpause der vergangenen Saison nicht beim 1. FSV Mainz hatte durchsetzen können und dann auch beim deutschen Rekordmeister keine Rolle mehr spielte, wird nicht allein in die kroatische Hauptstadt reisen. Laut der kroatischen Sporttageszeitung ‚Sportske novosti‘ steht auch Matteo Vinlöf unmittelbar vor einem Transfer nach Zagreb.

Der 19-jährige Schwede war 2022 von Hammarby IF an den Bayern-Campus gewechselt und spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Austria Wien, wo er überzeugen konnte. Auch mit Vinlöf ist sich Dinamo schon einig. Erst im vergangenen Sommer unterschrieb der schwedische U21-Nationalspieler in München einen bis 2027 datierten Vertrag, ob Zagreb ihn kaufen oder leihen möchte, ist noch unklar.