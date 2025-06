Chelsea kontaktiert Woltemade: Gehaltserhöhung beim VfB?

Nach einer für ihn persönlich fulminanten Saison steht Nick Woltemade im Fokus zahlreicher Topklubs. Unter anderem dem FC Liverpool und Atlético Madrid sowie dem FC Bayern München wird Interesse an dem technisch beschlagenen Schlaks nachgesagt. Auch der FC Chelsea mischt mit und ist mit dem Neu-Nationalspieler nun in Kontakt getreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ erklärten die Blues dem Management von Woltemade dabei, den 23-Jährigen bei der anstehenden U21-EM in der Slowakei genauestens beobachten zu wollen. Zudem informierten sich die Londoner über die Vertragssituation des Offensivspielers beim VfB Stuttgart. Ein möglicher Sommerwechsel wurde demnach ebenfalls in den Raum geworfen, konkrete Pläne gibt es jedoch noch nicht.

Gespräche anberaumt

Die Handlungshoheit beim Rechtsfuß haben ohnehin die Schwaben, schließlich enthält Woltemades Kontrakt beim DFB-Pokalsieger keine Ausstiegsklausel. Zwar läuft dieser noch bis 2028, nichtsdestotrotz will man sich in Bad Cannstatt kommende Woche mit dem Ex-Bremer bezüglich einer Gehaltserhöhung zusammensetzen. Aktuell soll Woltemade rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Stuttgart möchte man den Angreifer auch über den Sommer hinaus halten, unter Trainer Sebastian Hoeneß hat er sich in der abgelaufenen Saison mit 17 Toren in 33 Spielen in der Startformation festgespielt. Sollte kein unmoralisches Angebot für Woltemade reinflattern, darf man darauf hoffen, dass dieser auch in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga aufläuft.