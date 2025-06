AC Mailand an Arsenal-Duo interessiert

Oleksandr Zinchenko (28) und Jakub Kiwior (25) vom FC Arsenal stehen auf dem Wunschzettel vom AC Mailand. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, will der neue Mailänder Coach Massimiliano Allegri mit dem Duo potenzielle Abgänge kompensieren. Theo Hernández wird die Rossoneri aller Voraussicht nach in Richtung Atlético Madrid verlassen. Für die linke Abwehrseite will man sich daher mit Zinchenko verstärken. Unter Mikel Arteta spielte der Ukrainer hinter Myles Lewis-Skelly und Riccardo Calafiori zuletzt keine große Rolle mehr und könnte daher offen für einen Transfer sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch im Abwehrzentrum stehen Milan Abgänge bevor. Mit Fikayo Tomori und Malik Thiaw könnten gleich zwei Innenverteidiger den Verein verlassen. Kiwior, der nach der Verletzung von Gabriel in die Startelf der Gunners rückte und mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte, könnte künftig diese Lücke füllen. Daneben steht auch Niklas Süle (29), der bei Borussia Dortmund als Verkaufskandidat gilt, auf dem Wunschzettel der Italiener. Das hohe Gehalt des deutschen Innenverteidigers steht einem Wechsel nach Mailand aber im Wege.