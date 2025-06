Milan: Hernández vor Spanien-Rückkehr

Theo Hernández (27) könnte es wieder nach Spanien ziehen. Wie der italienische Journalist Matteo Moretto berichtet, befindet sich der Transfer zu Atlético Madrid auf der Zielgeraden. Demnach ist sich der Linksverteidiger vom AC Mailand mit den Rojiblancos über die Vertragsinhalte bereits einig.

Hernández wurde in den vergangenen Tagen auch mit einem Wechsel zu Al Hilal in Verbindung gebracht. Da man sich aber in puncto Gehalt nicht einigen konnte, scheint dieser Deal weitestgehend vom Tisch zu sein. Der französische Nationalspieler hatte in der Jugend bereits für die Colchoneros gespielt, ehe es 2017 zu Real Madrid ging. Sollte jetzt alles schnell gehen, könnte der Transfer noch vor der heutigen Deadline um 20 Uhr über die Bühne gehen und Hernández kann bei der Klub-WM für seinen neuen Verein auflaufen. Sollte keine Einigung zustande kommen, werden die Verhandlungen Moretto zufolge nach dem Turnier fortgesetzt.