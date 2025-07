Twente leiht Zerrouki

https://fctwente.nl/nieuws/ramiz-zerrouki-voor-een-seizoen-naar-fc-twente

Ramiz Zerrouki voor één seizoen terug bij FC Twente

Ramiz Zerrouki maakt vanaf aanstaand weekend deel uit van de selectie van FC Twente. Hij wordt één seizoen gehuurd van Feyenoord. Jan Streuer licht toe waarom Ramiz Zerrouki komend seizoen terugkeert op het oude nest: ‘We willen graag veel goede spelers in ons team. Als je signalen krijgt dat Ramiz beschikbaar is, twijfel je niet. Hij zorgt voor een goede balans in het team en zijn type spel geeft ons meer mogelijkheden. We weten heel goed wat Ramiz kan en we zijn ervan overtuigd dat hij het hier weer