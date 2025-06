Lautern gewinnt Rennen um Prtajin

Der 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Neuzugang eingetütet. Wie die Roten Teufel bekanntgeben, wechselt Ivan Prtajin von Union Berlin auf den Betzenberg. Zur Vertragsdauer und Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Sportdirektor Marcel Klos verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Ivan hat in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass er ein Topstürmer in der 2. Bundesliga sein kann. Wir haben ihn in den zurückliegenden Spielzeiten intensiv beobachtet und sind extrem glücklich, dass der Wechsel nun zustandegekommen ist. Er überzeugt mit seiner Kopfball- und Abschlussstärke, und bringt zusätzlich Führungsqualitäten und Erfahrung mit. Seine physische Präsenz und intensive Spielweise passen außerdem perfekt auf den Betzenberg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Eisernen kam Prtajin über die gesamte abgelaufene Saison fast gar nicht zum Zug. Sowohl Bo Svensson als auch der aktuelle Coach Steffen Baumgart, der eigentlich ein Händchen für klassische Neuner wie Prtajin hat, zogen dem 29-Jährigen andere Spieler vor. Unter anderem der 1. FC Köln hatte im vergangenen Winter großes Interesse an dem Kroaten. Nun verlässt er Köpenick nach nur einem Jahr aber in Richtung Kaiserslautern.