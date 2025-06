Brighton vollzieht 40-Millionen-Transfer

Brighton & Hove Albion hat ein neues Top-Talent an Land gezogen. Charalampos Kostoulas wechselt von Olympiakos Piräus zu den Seagulls und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen rund 40 Millionen Euro Ablöse an den griechischen Rekordmeister. Trainer Fabian Hürzeler: „Charalampos ist ein hervorragender junger Spieler, und wir freuen uns, dass er nach Brighton kommt. Er möchte in der Premier League spielen und wir sind gespannt, was er in die Mannschaft einbringen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der erst 18-jährige Kostoulas zählt zu den begehrtesten Offensiv-Talenten im europäischen Fußball. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der Grieche aus der U19 in die Profimannschaft von Piräus hochgezogen. In der Liga steuerte er in 21 Spielen sechs Tore und eine Vorlage bei. Mit der Ablöse von rund 40 Millionen Euro wird Kostoulas zum zweitteuersten Transfer der Vereinsgeschichte Brightons.