WM & Vereinswechsel: So denkt Kleindienst

Tim Kleindienst befasst sich noch nicht mit einem möglichen nächsten Karriereschritt. „Ich denke gerade überhaupt nicht an etwas Neues, auch Gladbach ist ein Riesenverein. Mir macht es Spaß hier, und genau deswegen läuft es auch so gut“, äußert sich der Stürmer im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Kleindienst war im Sommer für sieben Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zur Borussia gekommen, hat in 16 Spielen neun Tore und sechs Vorlagen beigesteuert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Leistungen im Verein bescherten Kleindienst zudem schon vier DFB-Einsätze. Über eine mögliche WM-Teilnahme 2026 sagt der 29-Jährige: „Die WM ist ein Traum, etwas Unfassbares. In meinen Gedanken ist sie aber noch weit weg, dafür gibt es keinen Plan. Im Nationalteam ist man ja nicht gesetzt. Aber ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Entwicklung noch nicht am Peak angekommen bin.“