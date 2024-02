Ohne Kaufoption: Bayern verleiht Eigengewächs Krätzig

Frans Krätzig verlässt den FC Bayern vorübergehend. Austria Wien verkündet die Leihe des 21-jährigen Linksverteidigers. Bis zum Saisonende trägt das Münchner Eigengewächs nun das lilafarbene Trikot der Austria. Eine Kaufoption ist auf ausdrücklichen Wunsch des deutschen Rekordmeisters nicht Teil des Deals, man will auch in Zukunft mit Krätzig zusammenarbeiten.

Krätzig, der in der laufenden Spielzeit auf sieben Einsätze sowie zwei Torbeteiligungen für die Bayern-Profis kommt, soll in Wien Spielpraxis sammeln: „Ich denke, ich habe hier die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Spielzeit zu sammeln, gleichzeitig aber auch dem Verein zu helfen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Michael Wimmer, den ich noch aus Nürnberg kenne, waren super. Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall helfen – das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt“, sagt Krätzig.

An dem Linksfuß hatte zuletzt insbesondere Standard Lüttich Interesse bekundet, die Belgier bestanden allerdings auf eine Kaufoption. Nun geht es nach Österreich. Da das Transferfenster im Nachbarland nicht wie in den meisten europäischen Ligen am vergangenen Donnerstag schloss, sind Deals noch bis zum heutigen Dienstag möglich.