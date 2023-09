Flamengo feuert Sampaoli

Jorge Sampaoli ist seinen Posten als Cheftrainer von Flamengo los. Der brasilianische Traditionsverein aus Rio de Janeiro hat die Entlassung des 63-Jährigen offiziell bekanntgegeben. Sampaoli hatte erst Mitte April bei Flamengo übernommen.

Am Sonntag zog man im nationalen Pokalfinale gegen den FC São Paulo den Kürzeren, in der Copa Libertadores war zuvor bereits im Achtelfinale Schluss. In der Liga rangiert der siebenfache Meister auf dem siebten Tabellenplatz.