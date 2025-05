FC Bayern: Dier bestätigt Wechselziel

Eric Dier wird den FC Bayern München am Saisonende in Richtung Frankreich verlassen. Wie der 31-Jährige nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) am Samstagnachmittag gegenüber den anwesenden Journalisten in der Mixed Zone bestätigte, wird er sich im Sommer der AS Monaco anschließen.

„Bei dem Klub hatte ich das beste Gefühl und die besten Gespräche. Es war letztendlich auch der Klub, der sich am meisten bemüht hat. Es gab keine Wenns und Abers‘ […] Ich rede darüber, aber ich glaube, es ist noch gar nicht offiziell. Aber ich schätze, jetzt ist es offiziell“, so der Innenverteidiger. Diers Vertrag in München läuft im Sommer aus, der FCB hat sich mit dem Engländer bereits auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt.