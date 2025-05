Günstige Klausel: Nächster Klub will Pléa

Am gestrigen Mittwoch bestätigte Jonathan David (25) das, was schon länger klar war: Der kanadische Torjäger verlässt den OSC Lille nach der Saison ablösefrei, um bei einem Topklub den nächsten Karrriereschritt zu gehen. Die Verantwortlichen des Ligue 1-Vertreters sind auf der schwierigen Suche nach einem Ersatz und nehmen einen Bundesliga-Stürmer ins Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zieht man bei Lille vor allem zwei Optionen für Davids Nachfolge in Betracht. Zum einen interessiert man sich für Landsmann und Namensvetter Promise David (23), der in dieser Saison für Union Saint-Gilloise in 39 Spielen 21 Tore erzielt hat. Zum anderen soll Alassane Pléa von Borussia Mönchengladbach ganz oben auf der Liste stehen.

Pléa in die Geburtsstadt?

Der französische Angreifer kommt gebürtig aus Lille, hat bisher aber noch nie für die Doggen gespielt. Der 32-Jährige soll einem Engagement offen gegenüberstehen und möchte vor seinem Karriereende gerne einmal für die Nordfranzosen auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangene Woche erschienenen ‚RMC‘-Podcast ‚After Allemagne‘ sagte Pléa über den LOSC: „Es ist mein Herzensklub. Als ich klein war, war ich Fan des Vereins. Ich habe nur fünf Minuten entfernt vom Stadion gewohnt. Wir schließen nie die Tür, das wäre eine tolle Geschichte, aber es kommen viele Parameter ins Spiel.“

Günstige Klausel

Pléa hat in Gladbach noch einen bis 2026 datierten Vertrag, der nach FT-Informationen im Sommer eine Ausstiegsklausel beinhaltet. Pléa bestätigte dies im Podcast und ließ durchblicken: „Ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen kann, aber sie ist nicht sehr hoch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Angreifer, der zahlreiche Verehrer auf den Plan gerufen hat, gehört mittlerweile zum Inventar der Fohlen, spielt bereits seit 2018 am Niederrhein. Auch in dieser Saison zählt er wieder zu den besten Akteuren. In 29 Bundesligapartien gelangen dem Rechtsfuß elf Tore und sechs Assists. Den Gladbachern würde also ein großes Stück Qualität verloren gehen.