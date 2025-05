In der Zwickmühle: Bayern informiert Goretzka

Der FC Bayern hat Leon Goretzka (30) darüber in Kenntnis gesetzt, dass man ihn im Sommer abgeben möchte. Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge wollen die Münchner das bis 2026 befristete Arbeitspapier des zentralen Mittelfeldspielers nicht verlängern.

Das Problem: Goretzka selbst will, so ist zu vernehmen, nichts von einer Luftveränderung wissen. An der Isar gehört der 59-fache deutsche Nationalspieler, der in der laufenden Spielzeit wieder gute Leistungen zeigte, zu den Topverdienern. Ein Jahresgehalt über 17 Millionen Euro würde er andernorts wohl kaum bekommen.