Grundsatzentscheidung von Goretzka

Der FC Bayern wird Leon Goretzka auch in der kommenden Saison auf der Gehaltsliste haben. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, schließt der Mittelfeldspieler einen Wechsel im Sommer aus. „Er will auf gar, gar, gar keinen Fall weg“, sagt Reporter Tobias Altschäffl.

Goretzka ist noch bis 2026 an die Bayern gebunden. Schon in den vergangenen Transferperioden war er ein Verkaufskandidat. Mit 17 Millionen Euro pro Saison zählt er zu den Topverdienern. So viel würde er andernorts kaum bekommen.

Unter Trainer Vincent Kompany kämpfte er sich jedoch zurück in die Stammelf und ist auch wieder Teil der DFB-Elf. Im Zuge dessen wurde zuletzt sogar wieder über eine Vertragsverlängerung spekuliert.