Derry Scherhant wird Hertha BSC in diesem Sommer verlassen. Nur zwei Millionen Euro muss der aufnehmende Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel für den 22-Jährigen zahlen, der mit sieben Toren und sechs Vorlagen in 33 Partien in dieser Saison seinen Durchbruch erlebt.

Das hat gleich mehrere Bundesligisten auf den Plan gerufen, allen voran Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der SC Freiburg haben die Fühler ausgestreckt. ‚Sky‘ berichtet jetzt, dass die Freiburger das Rennen machen.

Demnach hat sich Scherhant mit dem Champions League-Anwärter bereits mündlich geeinigt, der Medizincheck soll in Kürze folgen. Für die Alte Dame bedeutet das nach Ibrahim Maza den weiteren Verlust eines Jugendspielers in Richtung Bundesliga. Der 19-Jährige wechselt für rund zwölf Millionen zu Bayer Leverkusen.