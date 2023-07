Deutschland-Interesse: Die Tendenz bei Svoboda

Derzeit stehen die Zeichen bei Michael Svoboda (24) auf Verbleib beim FC Venedig. Nach FT-Informationen gab es zwar Anfragen aus der 2. Bundesliga und aus der Schweiz für den 1,95 Meter großen Innenverteidiger, eine überzeugende Offerte war allerdings nicht mit dabei.

Der gebürtige Wiener steht nur noch bis 2024 beim italienischen Zweitligisten unter Vertrag. Sollte kein attraktiver Klub vorstellig werden, würde Svoboda auch ins letzte Vertragsjahr gehen. Venezia scheiterte in der Vorsaison in der Relegation am möglichen Aufstieg in die Serie A, Svoboda stand wettbewerbsübergreifend in 22 Pflichtspielen auf dem Rasen. Ab Dezember sicherte sich der Abwehrspieler seinen Stammplatz im Team der Norditaliener.

