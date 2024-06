Souveräner Sieg: Spanien erdrückt Italien

Schiedsrichter Slavko Vincic pfiff die prestigeträchtige Partie zwischen Italien und Spanien pünktlich um 21 Uhr in der Arena AufSchalke an. Die Spanier übernahmen zu Beginn klar die Spielkontrolle und fuhren einige gefährliche Angriffe. Die dicksten Chancen hatten Nico Williams per Kopf (10.) und Alvaro Morata aus kurzer Distanz (24.), der Ball wollte aber noch nicht ins Netz.

Anschließend folgten Versuche aus größerer Entfernung. Rodri nach toller Passstafette (28.) und zweimal Fabián Ruiz (25. und 41.) scheiterten jedoch an Torhüter Gianluigi Donnarumma. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente dominierte die ersten 45 Minuten deutlich und musste sich in der Kabine fragen, warum es bei 4:0 Schüssen aufs Tor noch 0:0 stand. Vor allem über die linke Seite mit einem bärenstarken Nico Williams kam Spanien immer wieder zu guten Tormöglichkeiten.

Italien trifft ins falsche Tor

Durchgang zwei ging so weiter wie der erste endete. Pedri (52.) kam nach Vorlage von Marc Cucurella aus sieben Metern zum Abschluss, schoss die Kugel aber stramm neben den Pfosten. Den Italienern gelang es nicht bei Ballgewinn das Spielgerät über mehr als zwei Stationen in den eigenen Reihen zu halten oder gar Entlastungsangriffe zu initiieren. Ein Eigentor von Riccardo Calafiori (55.) löste dann die spanische Torblockade.

Nach dem Treffer war es keinesfalls so, dass die Spanier einen Gang zurückschalteten. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf die italienische Defensive zu. In der 70. Minute hätte Williams seine Spitzenleistung mit einem Traumtor krönen können, sein Schlenzer von der Strafraumkante landete aber am Lattenkreuz. Trotz anhaltender Überlegenheit erzielten die Spanier kein weiteres Tor und mussten sich am Ende mit einem viel zu niedrigen 1:0-Erfolg anfreunden. Spanien ist damit für die nächste Runde qualifiziert, Italien muss Nachsitzen.

Torfolge

1:0 Calafiori (ET, 55.): Williams setzt sich mal wieder über außen durch und flankt in die Mitte. Morata kommt am kurzen Pfosten mit dem Kopf leicht an den Ball und irritiert mit der Ballberührung Calafiori, der das Leder ans Bein bekommt und ins eigene Netz trifft.

Star des Spiels: Nico Williams

Bester Mann auf dem Platz war eindeutig Nico Williams. Durch seine Schnelligkeit und seine hervorragenden Fähigkeiten im direkten Duell setzte er sich immer wieder gegen seine Gegenspieler durch. Dank seiner Flanke fiel das Tor zum 1:0. Mit etwas Glück hätte er sich in der 70. Minute selbst in die Torschützenliste eingetragen, sein toller Schuss landete aber an der Latte.

Den italienischen Abwehrspielern wird der flinke Flügelstürmer wahrscheinlich noch heute Nacht in ihren Albträumen erscheinen. Vielleicht sieht man Williams in Zukunft sogar öfters in deutschen Stadien. Dem FC Bayern wurde nämlich erst kürzlich ein Interesse am 21-Jährigen nachgesagt.