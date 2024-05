Fast 60 Millionen: Neue Bayern-Spur zu Williams

Mit der sich anbahnenden Ankunft von Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern löst sich die bislang größte Frage an der Säbener Straße wohl zeitnah. Damit ist die Arbeit von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund aber bei weitem noch nicht abgeschlossen. Der Kader braucht frisches Blut und hierfür richten sich die Blicke der Münchner offenbar in Richtung Baskenland.

Die Personalie Nico Williams wird seit einigen Wochen intensiv in der Führungsetage der Bayern diskutiert, berichtet ‚Relevo‘. Schon im März gab es aus England Berichte, dass der 21-Jährige von Athletic Bilbao beim Rekordmeister auf dem Zettel steht, nun scheint die Spur zu Williams wieder etwas heißer zu werden. Dem Bericht aus Spanien zufolge wären für einen Transfer knapp 60 Millionen Euro nötig – dies würde der im bis 2027 datierten Vertrag festgeschriebenen Ausstiegsklausel entsprechen.

Bayerns Plan mit Williams

Der Plan ist, Williams während der Europameisterschaft nochmal genauer zu beobachten und anschließend mit dem neuen Trainer zu entscheiden, ob ein Vorstoß beim schnellen Flügelstürmer eingeleitet wird, so das Online-Portal. Williams selbst will sich vor dem Nationenturnier in Deutschland nicht mit einem Wechsel beschäftigen, sein Fokus liegt ganz auf dem Erfolg mit La Furia Roja, heißt es weiter.

Mit ihrem Interesse am Youngster sind die Bayern nicht allein auf weiter Flur. Der FC Barcelona baggert dem Vernehmen nach schon eine ganze Weile an Williams. Auch der FC Chelsea soll schon die Fühler ausgestreckt haben. Ein Wettbieten wird es aufgrund der Ausstiegsklausel nicht geben, allerdings dürfte sich die internationale Konkurrenz als harter Brocken im Werben um Williams Gunst herausstellen.