Bayern: Bei Sané „fehlt die Unterschrift noch“

Die Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie Sportvorstand Max Eberl vor dem heutigen Bundesligaspiel gegen RB Leipzig gegenüber ‚Sky‘ betonte, wünschen sich beide Parteien eine Fortführung der Zusammenarbeit: „Wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch. Wir würden es gerne machen, Leroy auch, jetzt müssen wir noch klarkommen. Aber wir sind noch nicht ganz da.“

Berichte, dass eine Verlängerung schon spruchreif ist, dementierte Eberl zuletzt noch. Der aktuelle Vertrag des Flügelspielers läuft am Saisonende aus.