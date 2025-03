Bayern-Update: Eineinhalb Rückkehrer, Quintett pausiert

Daniel Peretz ist ins Teamtraining des FC Bayern zurückgekehrt. Am heutigen Sonntag nahm der Schlussmann laut der ‚Bild‘ nach seinen Nierenproblemen erstmals wieder an den normalen Übungsformen teil. Der am Oberschenkel verletzt Joshua Kimmich wärmte sich zwar mit der Mannschaft auf, trainierte anschließend aber individuell. Ob er am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Bayer Leverkusen einsatzfähig sein wird, ist noch offen.

Ebenfalls für sich alleine trainierten heute die erkälteten Eric Dier und Aleksandar Pavlovic sowie Jamal Musiala, João Palhinha und Alphonso Davies. Dabei handelte es sich aber in erster Linie um Vorsichtsmaßnahmen.