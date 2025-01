Transfer-Anfrage: Schlägt Gladbach im Winter doch noch zu?

Kevin Diks (28/FC Kopenhagen) schließt sich Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei an. Mit der Verpflichtung des polyvalenten Abwehrspielers sind die Kaderplanungen der Verantwortlichen mit Blick auf die Defensive aber offenbar noch nicht abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich bemühen sich die Fohlen entgegen der letzten Tendenzen sogar um einen Winter-Einkauf. Die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet von einer Anfrage der Borussia bei Austria Klagenfurt. Objekt der Begierde ist demzufolge Innenverteidiger Jannik Robatsch (20), der vertraglich bis 2028 gebunden ist.

Update (11:39 Uhr):Nach FT-Informationen bemühen sich auch Vereine aus der Serie A und der belgischen Jupiler Pro League um Robatsch. Der Innenverteidiger soll die Saison aber bei Austria Klagenfurt zu Ende spielen. Dementsprechend werden zwei Optionen diskutiert. Ein sofortiger Kauf mit Rückleihe oder ein Sommertransfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Gladbach nicht der einzige Bundesligist ist, der es auf den 1,90 Meter großen Linksfuß abgesehen hat, bestätigt Klagenfurts Sportchef Günther Gorenzel gegenüber der Tageszeitung: „Jannik steht auf den Notizblöcken mehrerer Mittelständler in der deutschen Bundesliga. Er ist ein großes Kapital für den Verein, eine heiße Aktie. Es kann sein, dass jemand zugreift – vielleicht aber erst im Sommer.“

„Aber eine schriftliche Anfrage mit Summen liegt nicht am Tisch“, führt der 53-jährige Funktionär aus. Angesichts des am kommenden Montag schließenden Wechselfensters müssten die Fohlen um Sportgeschäftsführer Roland Virkus also schnell Nägel mit Köpfen machen, um einen Winterwechsel zu arrangieren. Alternativ könnte die Robatsch-Akte aber auch im Sommer wieder auf den Tisch kommen.