Von Prime-Barça zum Pleite-Klub: Wie ein Mann den FC Barcelona ruinierte

Der FC Barcelona hat über Jahre hinweg den europäischen Spitzenfußball dominiert. Unter Trainer Frank Rijkaard und später Pep Guardiola haben die Katalanen alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt – der praktizierte Tiki-Taka-Fußball war eine Augenweide.

Mit dem Neymar-Abgang 2017 zu Paris St. Germain nimmt das Unheil allerdings seinen Lauf. Finanziell schlittert der spanische Topklub in eine große Krise. Verantwortlich dafür zeichnet sich vor allen Dingen ein Mann: Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu.

Aufgrund einer miserablen Transferpolitik und schlechtem Wirtschaften häuft der Verein über die Jahre hinweg Schulden in Milliardenhöhe an. Bis heute leiden die Blaugrana unter den eklatanten Verfehlungen der Vorjahre. Im Video unserer Kollegen von Kick11 erfahrt ihr, wie ein Mann Barça praktisch im Alleingang in eine tiefe Krise gestürzt hat.