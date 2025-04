Heidenheim bindet Abwehr-Juwel Kölle

Adam Kölle bleibt dem 1. FC Heidenheim über die Saison hinaus erhalten. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat der 18-jährige Innenverteidiger seinen ersten Profikontrakt unterschrieben. In dem Zuge verlängert der Jungspund seinen Aufenthalt an der Brenz um ein Jahr bis 2026. Kommende Saison soll er beim Training von Chefcoach Frank Schmidt reinschnuppern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kölle war 2022 in die Heidenheimer Jugend gewechselt und stand inzwischen 36 Mal für die U19 auf dem Feld. Dabei machte er unter anderem mit seiner Torgefährlichkeit (fünf Treffer) auf sich aufmerksam. FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald gibt zu verstehen: „Als robuster und kopfballstarker Innenverteidiger bringt er entsprechende Voraussetzungen mit, weshalb wir ihm die Chance ermöglichen wollen, sich in der neuen Saison in unserer Profimannschaft zu beweisen.“