Rummenigges Meinung zu Adeyemi, Rüdiger & Nagelsmann

Karl-Heinz Rummenigge ist seit einigen Monaten nicht mehr im operativen Geschäft beim FC Bayern tätig. Die Meinung des Ex-Vorstandsvorsitzenden ist dennoch weiterhin gefragt in und rund um München. In Hinblick auf den neuen Trainer bei den Bayern zieht Rummenigge ein positives Zwischenfazit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Mannschaft hat bisher sehr guten Fußball gespielt. Man sieht seine Handschrift. Er hat das gut gemacht. Es ist wichtig, dass man beim FC Bayern einen guten Start hat. Das erleichtert ein Stück die Dinge. Ich bin auch optimistisch, dass Bayern München trotz des kleinen Ausrutschers am Sonntag wieder Deutscher Meister wird. Und in der Champions League geht es sowieso bekanntermaßen erst im Februar, März nächsten Jahres los, wenn man in der K.o.-Phase ist“, so der 66-Jährige gegenüber der ‚tz‘.

Adeyemi ein „interessanter Spieler“

Auch das Transfergeschehen rund um den FC Bayern verfolgt Rummenigge genau. Eine Personalie, die gehandelt wird, ist Karim Adeyemi. Der 19-jährige Stürmer war schon vor seinem Wechsel zu RB Salzburg vor drei Jahren ein Thema bei den Bayern, wie der Ex-Funktionär verrät: „Wir waren nicht bereit, so viel zu zahlen. Der Transfer sollte um die drei Millionen kosten, was für einen 16-Jährigen zu der Zeit eine sehr stolze Summe war.“

Dass Adeyemi mit Verzögerung noch einmal beim FCB landet, will Rummenigge nicht ausschließen: „Er hat sich gut entwickelt. Ich habe ihn beim Länderspiel gesehen und mir auch beim letzten Champions-League-Spiel angeschaut. Er ist ein interessanter Spieler. Muss man abwarten, was passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr, als er damals gekostet hätte.“

Ohne Rüdiger gut aufgestellt

Nicht ganz so begeistert wäre Rummenigge dagegen wohl von der Verpflichtung von Antonio Rüdiger. „Ich will mich gar nicht in mögliche Transfermarkt-Angelegenheiten von Bayern München einmischen“, sagt der Ex-Boss, nur um dann aber doch zwischen den Zeilen seine Meinung kundzutun: „Sie werden schon wissen, was sie machen. Ich finde, in der Innenverteidigung ist Bayern München gerade gut aufgestellt.“

Und noch deutlicher: „Ich glaube, Bayern München ist auch ohne Rüdiger gut aufgestellt. Jetzt muss man abwarten, was in den Personalangelegenheiten – beispielsweise bei Süle, dessen Vertrag auslauft – was da passiert. Aber ich denke, Bayern München braucht sich keine Sorgen um die Verteidigung machen.“

Rummenigge selbst muss sich offiziell ohnehin keine Sorgen mehr um die Vorgänge und Planungen bei den Bayern machen. Ganz so leicht fällt dies dem einstigen Vorstandsvorsitzenden aber offensichtlich nicht.